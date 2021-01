Wilders komt met PVV-kieslijst op dag val kabinet

VIDEO Asscher stapt op, PvdA moet op zoek naar nieuwe lijsttrek­ker

14 januari Lodewijk Asscher stopt als lijsttrekker van de PvdA. Hij lag al een tijd onder vuur vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Asscher blijft tot de verkiezingen in maart aan als Kamerlid, maar vertrekt daarna. Daardoor moet de PvdA op het allerlaatste moment op zoek naar een nieuwe partijleider. Voorlopig neemt Kamerlid en oud-minister Lilianne Ploumen het fractievoorzitterschap over.