Wilders stapt alsnog naar hof om Rutte te laten vervolgen

PVV-leider Geert Wilders deed eind vorig jaar aangifte tegen de premier omdat die de 'gewone Nederlander' zou achterstellen. Volgens het OM is daar geen sprake van. In een brief aan de politicus, die Wilders vanmorgen op Twitter plaatste, benadrukt de hoofdofficier van justitie dat er in de regelingen voor asielzoekers en migranten sprake is van 'positieve discriminatie' en dat is niet strafbaar.