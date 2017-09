Wilders wil oud-Kamerlid Taverne laten horen tijdens hoger beroep

Aanleiding is het boek van oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes-Duindam van de VVD dat vandaag verschijnt, waarin staat dat Taverne het oneens was met de veroordeling van de PVV-leider door de rechtbank Den Haag vorig jaar.



Die mening zou Taverne echter niet in een debat over de vrijheid van meningsuiting hebben mogen uiten van de VVD-fractie, omdat dit Wilders voor de verkiezingen in de kaart zou kunnen spelen.