Wilders wil strijden tegen 'russofobie'

Marathondebat wet-Hillen na 8 uur afgekapt door Kamer

8:25 Om tien over half vijf vanochtend vond de Tweede Kamer het mooi geweest en werd het marathondebat over de 'aflosboete' beëindigd. Martin van Rooijen (50PLUS) had een spreektijd van 15 uur aangevraagd, maar gaf er na 4,5 uur de brui aan. Edgar Mulder (PVV) was na twee uur klaar, omdat de Kamer het toen genoeg vond.