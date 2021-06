Wilders wil zo snel mogelijk debatteren over Omtzigt en formatie: ‘Nederland verdient beter’

Wilders refereert aan de 76 pagina’s tellende memo van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, waarin hij onder meer stelt dat de partijtop hem moedwillig heeft tegengewerkt in zijn poging om lijsttrekker te worden. De memo wordt gezien als een nieuwe bom onder het CDA, dat toch al te lijden had onder de situatie met Omtzigt, die zich voor vier maanden heeft afgemeld als Kamerlid om uit te zieken. ‘Tsja, dit vraagt natuurlijk om een Kamerdebat!’ tweette Wilders vanavond in een reactie.