Wilders zet zich schrap voor derde proces: hoger beroep Marokkanen-uitspraak

De PVV-leider liet er bijvoorbeeld deze week al geen misverstanden over bestaan: ,,Wat de rechters straks ook besluiten, ik trek me er geen bal van aan.’’ En zo betrekken beide partijen dezelfde stellingen als tijdens het proces twee jaar geleden. Wilders als voorvechter van het vrije woord, het Openbaar Ministerie dat weer aanstuurt op een veroordeling voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat. In 2016 werd Wilders daarvoor wel schuldig bevonden, maar kreeg geen straf opgelegd omdat hij als politicus met een veroordeling al genoeg was gestraft, vond de rechtbank toen.

Geen uitstel

Nu start de zaak de facto opnieuw, met elf geplande zittingsdagen, al hopen justitie en de rechtbank er gestroomlijnd doorheen te gaan. Wilders deed pogingen het proces uit te stellen. Onder meer omdat hij vond dat D66-leider Alexander Pechtold ook vervolgd zou moeten worden omdat die zei: ,,Ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet.’’ Wilders’ redenering: als ik strafbaar ben omdat ik een vraag stelde over of er minder Marokkanen in ons land zou moeten zijn, dan Pechtold ook vanwege zijn opmerking in de datsja-affaire rond de afgetreden minister Zijlstra. Justitie zag dat echter anders: Pechtold beledigde niet en de ‘context’ was anders. En dus kan Wilders’ proces door. Want ook zijn (herhaalde) pogingen om Premier Mark Rutte en zes andere oud-ministers te horen als getuigen omdat zij Wilders’ minder-Marokkanen-uitspraak bekritiseerden, werden afgewezen.

Ras

Belangrijkste inhoudelijke vraag is nu of de bouwstenen van zijn veroordeling overeind blijven. Meest cruciaal is dat de Haagse rechtbank oordeelde over het begrip ‘ras’. Wilders stelling is dat hij niet kon hebben gediscrimineerd, omdat ‘Marokkaan’ geen ras is, maar een nationaliteit. De rechtbank vond echter dat ‘nationale of etnische afstamming’ ook onder verdragen valt waarin is gesteld dat je niet op ras mag discrimineren. Advocaat Geert-Knoops zal hier op schieten. Hij brengt daarvoor ook hoogleraar mensenrechten Tom Zwart in stelling, net als rechtswetenschapper Afshin Ellian, die vindt dat rechters buiten het politiek debat moeten blijven.



Ongeacht hun pleidooien bij het gerechtshof, zal Wilders de hele rechtszaak vanaf de verdachtenstoel de argwanend volgen. Zeker de voorzitter van het gerechtshof, want hij suggereerde eind vorig jaar al dat raadsheer Jeanne Gaakeer zich moest terugtrekken. Zij bleek voorzitter van een stichting die een prijs gaf aan een studente die eens bij een demonstratie tegen Wilders was. Gaakeer weigerde echter, maar de toon leek gezet. Het zal Wilders, die steevast spreekt van ‘wereldvreemde rechters’ niet milder stemmen.