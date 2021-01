Willem Engel wil Tweede Kamer in om ‘puin te ruimen’

‘Tijdelijk gat in EU-wet geeft kindermis­brui­kers vrij spel’

20 december Door een gat in een nieuwe Europese wet is het de komende weken niet mogelijk om online kindermisbruik op te sporen. Dat zegt CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers. Zijn D66-collega Sophie in ‘t Veld erkent de problematiek, maar zegt dat de soep zeker niet zo heet gegeten wordt.