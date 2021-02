Winnend SGP-billboard is niet de door de Gaykrant ‘gekaapte’ versie

video Twijfel over hoog ledental Forum voor Democratie: ‘Partij is niet transpa­rant’

18 februari Forum voor Democratie is volgens een eigen telling de grootste partij van Nederland, met ruim 45.000 leden. Maar wetenschappers vragen zich ernstig af of dit wel klopt. ,,Gezien het gedoe rond de partij is een stijging van het aantal leden helemaal niet volgens verwachting.’’