WODC-top nam klokkenluider niet serieus: directeur vertrekt

Eind vorig jaar onthulde Nieuwsuur dat het onderzoekscentrum in 2014 onder druk van topambtenaren de conclusies in een drugsonderzoek aanpaste zodat het in het politieke straatje van de toenmalige liberale bewindsman Ivo Opstelten zou passen.



Zo concludeerde het WODC in een onderzoek naar het coffeeshopbeleid dat het met de overlast van drugstoerisme wel meeviel, maar dat kwam het ministerie zo slecht uit dat de conclusies moesten worden aangepast: ,,Wij kunnen met wat we nu hebben niet instemmen'', stelde een topambtenaar van het ministerie van Justitie in een mail aan de WODC-onderzoekers. Het WODC hoort compleet onafhankelijk van de politiek te opereren.