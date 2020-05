Woede in Kamer over zwendel mondkapjes, ‘markt nu van cowboys’

Volgens SP-Tweede Kamerlid Maarten Hijink ‘laat dit zien dat de verspreiding van goede mondkapjes via het centrale consortium nog steeds niet goed genoeg werkt’. ,,Zorginstellingen moeten daar terecht kunnen voor materiaal van goede kwaliteit. Zorgverleners slecht beschermd laten werken is levensgevaarlijk. Je zult maar werken in een verpleeghuis tussen coronapatiënten en nu horen dat je slecht beschermd bent. Dat is toch te gek voor woorden? Het LCH zou ook grotere - strategische - voorraden moeten aanleggen van verschillende soorten mondmaskers. Daarmee haal je de tekorten weg en valt er voor cowboys in de markt minder te verdienen.”



Ook de PvdA reageert verbolgen. ,,Het is onacceptabel dat er nog altijd onvoldoende mondkapjes beschikbaar zijn en dat verpleeghuizen voor de bescherming van hun patiënten en medewerkers hun toevlucht moeten zoeken bij oplichters. Dit had al lang moeten zijn opgelost. De minister moet nu uitleggen wat er wordt gedaan om de noodzakelijke bescherming van mensen eindelijk goed te regelen’’, zegt Kamerlid Lilianne Ploumen.