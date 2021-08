Woede om gevoelige ontmoeting Liane den Haan op Noord-Cyprus: 'U bent een schande’

Den Haan (53) plaatste vorige week op haar officiële Twitteraccount een foto van haar ontmoeting met de minister van toerisme van Noord-Cyprus. Ze sprak van ‘een interessant gesprek’. ‘We hadden het over het toerisme op Noord-Cyprus en hoe moeilijk het is tijdens de Covid-pandemie’, twitterde ze. Op de achtergrond van de foto is een schilderij van de Turkse vlag te zien, op tafel staan twee Turkse vlaggetjes.