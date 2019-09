Woedende reacties op gordelweigeraar Wiebes: 'Schaamteloos’

,,Hoe denkt u dat een burger morgen gaat reageren wanneer ik hem/haar een proces verbaal à 149 euro geef voor het niet dragen van de autogordel’’, foetert de Rotterdamse wijkagent Ben van Gorcum. Hij noemt Wiebes een slecht voorbeeld. ,,Schaamteloos.’’

Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de ANWB laten weten dat het dragen van autogordels een verplichting is, ook achterin. ,,Dat geldt voor iedereen!’’ stelt VVN-woordvoerder Rob Stomphorst. ,,Ook als bekende bewindspersoon heb je een voorbeeldrol in de maatschappij en die moet je consequent inzetten!’’

Het dragen van een autogordel is voor je eigen veiligheid, benadrukt ANWB-woordvoerder Ad Vonk. ,,Alle veiligheidsmaatregelen die in een auto zitten, zoals airbags en de hele boel, werken niet adequaat als je geen gordel draagt. Daarom moet je een gordel om. Als onze directeur achterin zit, dan moet hij ook gewoon een gordel om. De politie kijkt ook op de achterbank of daar iemand wel of geen gordel draagt. Dat is gewoon strafbaar.’’

‘Beetje stout’

Wiebes deed de uitspraken tegenover televisiepresentator Jaïr Ferweda. Die ging met hem mee naar Groningen, waar hij de aardbevingsschades met eigen ogen wilde bekijken. Dat werd gisteren uitgezonden tijdens de talkshow van Eva Jinek. In het filmpje zegt Ferwerda tegen Wiebes dat hij ‘wel even voor de veiligheid de gordel achterin om moet doen’. ,,Want he, je moet tegenwoordig zacht rijden, maar we moeten ook achterin de gordel om, toch?’’

Wiebes lijkt dat in eerste instantie af te doen met een grapje. ,,We staan nu stil, Jaïr.’’ Die laat het er niet bij zitten. ,,Ja,dat is waar maar ik zou hem toch maar even omdoen, meneer Wiebes.’’ Waarop de minister bekent dat hij ‘daar een beetje stout in is’ en meestal zijn gordel niet omdoet. ,,Ho ho ho, laat Cora van Nieuwenhuizen (minister van Infrastructuur en Waterstaat) het niet horen’’, reageert Ferwerda. Wiebes: ,,Nee zeker niet, we houden het voor haar geheim.’’

Pijnlijke uitglijder

Het is niet de eerste keer dat Wiebes zo'n blunder begaat. Bij een bezoek aan het aardbevingsgebied in Groningen sprak hij eerder dit jaar van een ‘bevinkje’. Groningers waren woest, de minister sprak zelf over een verspreking maar bood uiteindelijk wel zijn excuses aan.