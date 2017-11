Wopke Hoekstra: geen bierdrinkende corpsbal, wel een family man

Praeses Hoekstra krijgt het al na enkele weken na zijn benoeming voor de kiezen. Eerstejaars Jeltje Dorresteijn wordt na een avond op de sociëteit door haar vriend op gruwelijke wijze met 51 schaarsteken vermoord. Minerva is in shock. Hoekstra moet de boel in goede banen leiden, zoekt contact met de ouders, spreekt de leden toe. Vooral zijn rust valt Sechterberger op. ,,Hij is heel kalm en tegelijkertijd voortvarend. Een echte leider. Drukt geen dingen door, maar luistert eerst.”



Het voorzitterschap opent later vele deuren, zo blikt Hoekstra in 2005 terug in Mare, het Leidse universiteitsblad. ,,99 Procent van de sollicitatiegesprekken die ik heb gevoerd ging over mijn praesidiaat”, zegt hij daarover. De jurist belandt na zijn studie bij Shell in Berlijn en Hamburg. Na zijn studie wordt hij bovendien actief in het CDA, bij de Amsterdamse afdeling.



Politiek geëngageerd is hij dan allang. In het Minervahuis aan Rapenburg 84 wordt de krant gelezen en staat ’s avonds het journaal aan. Hoekstra roept als praeses zijn huisgenoten op hun studie menens te nemen, zodat ze daardoor tijd overhouden om dingen ernaast te doen. ,,Hij was toen al heel serieus”, zegt vriend Wouter van der Gaag. ,,Zeker geen bierdrinkende corpsbal. De kratjes stonden bij ons zeker niet eindeloos opgestapeld.”



Van der Gaag, ook al met een MBA op zak, spreekt met bewondering over Hoekstra’s bijna onbegrensde ambitie. Tegelijkertijd ziet hij een enorme veerkracht. Hoekstra verloor aan het begin van zijn studie in Leiden zijn moeder aan kanker. Ze was pas 48 jaar. In een interview in het Leidsch Dagblad twee jaar later sprak hij over ‘een hele lieve en bijzondere vrouw’, die hem na een ‘geintje’ weliswaar onder vier ogen de les las, maar naar buiten toe altijd solidair met hem bleef. ,,Natuurlijk heb ik er verdriet van, maar die gedachten aan haar zitten me niet in de weg bij andere zaken”, aldus Hoekstra in dat interview.