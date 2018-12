Wopke Hoekstra: ‘Ik de kroonprins van het CDA? Kletskoek’

Als ‘trots lid’ van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden kun je er maar beter klaar voor zijn. Daarom staat Wopke Hoekstra deze kerstvakantie elke dag twee uur op het ijs van de Jaap Eden IJsbaan in zijn voormalige woonplaats Amsterdam. Mét drie van zijn vier kinderen – ‘de jongste is nog te jong’ – schaatst het gezin zijn rondjes. Iedereen krijgt groepsles, want echt goed leren schaatsen, zo meent Hoekstra, moet je aan een professional overlaten. ,,Het was echt een drama geweest als ik ze het zelf had geleerd’’, grinnikt de CDA’er. En niet omdat het vaderlijk gezag tekortschiet, haast hij zich erbij te zeggen. ,,Laten we het positief formuleren. Ze vinden het vooral heel leuk om te doen. Dit is nu het derde jaar. Het begint een echte traditie te worden.’’