Zag de VVD de bui al hangen?

VVD-Kamerlid Aukje de Vries benadrukte woensdag dat de dividendmaatregel in een breder perspectief moet worden gezien: ,,We zien natuurlijk de ontwikkelingen rondom Unilever. Daarover verschijnen allemaal berichten in de media, maar ik wil die kwestie toch echt breder trekken. We zien heel veel ontwikkelingen in onze omgeving. Het is niet alleen de brexit, we zien ook wijzigingen in de fiscale stelsels in Amerika. Ik denk dat we daarvoor ook bereid moeten zijn om maatregelen te nemen die nu misschien niet populair zijn, maar waarvan we wel denken dat ze nodig zijn om bedrijven in de toekomst hier te houden en om nieuwe bedrijven hiernaartoe te trekken. Dat doen we voor banen voor de mensen in dit land.”



De Vries benadrukte in het debat dat ze als Friezin weet hoe belangrijk het is dat ‘besliscentra’ dichtbij huis blijven. ,,Ik woon zelf in het Noorden van Nederland. We hebben ook een periode gehad waarin heel veel hoofdkantoren daar weggingen, en dan was het gewoon knokken, echt knokken, om die banen daar te houden. Ik wil niet dat ik in de toekomst, als er beslissingen genomen worden en er bedrijven vertrekken, moet zeggen: 'wij hebben even niks gedaan. Wij wilden niks doen'”, aldus De Vries.