Zakenman en topsporter mogen weer naar Nederland reizen van buiten Europa

Grapper­haus zegt nogmaals sorry

5 september Minister Ferd Grapperhaus heeft ook tegenover de medewerkers op zijn ministerie van Justitie en Veiligheid spijt betuigd over het overtreden van de coronaregels tijdens zijn bruiloft. Dat gebeurde een dag nadat hij een debat over deze kwestie in de Tweede Kamer had overleefd.