Zelfs CDA'ers snappen dat Tubbergen massaal op BBB stemt: ‘Dictaten werken hier gewoon niet’

Nergens is de BBB zo populair als in het Twentse Tubbergen: één van de veiligste en welvarendste gemeenten ven Nederland, en tot voor kort ook het ultieme CDA-bolwerk. Zelfs aanhangers van die partij begrijpen de redenen achter de aardverschuiving. ,,Landelijk is het gewoon bagger.”