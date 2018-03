Zestig meldingen bij nieuw loket bevingsschade Groningen

Volgens een woordvoerder weten de gedupeerden het loket, dat deel uitmaakt van het nieuwe schadeprotocol, al goed te vinden. ,,We hebben zo'n 120 tot 130 telefoontjes gekregen. Mensen hebben genoeg vragen."



Het schadeloket behandelt naast de nieuwe schademeldingen ook zo'n 12.000 meldingen die al sinds een jaar op de plank liggen. Die aanmeldingen werden ingediend bij voorganger Centrum Veilig Wonen (CVW), maar zijn nu door het nieuwe loket overgenomen.



Vooral mensen die al eerder een melding hebben gedaan, namen vandaag contact op. ,,Ze willen weten of hun dossier in goede orde aan ons is overgedragen en wat ze kunnen verwachten in de komende maanden", aldus de woordvoerder. ,,Wij zijn tevreden dat mensen ons kunnen vinden en we zijn blij dat we ze eindelijk te woord kunnen staan. We gaan ook zelf contact met ze opnemen."