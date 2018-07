Zijlstra trekt zich terug voor topfunctie Wereldbank

Daarmee is de angel uit het conflict tussen premier Rutte en de ministers van Financiën Hoekstra en Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die hem moesten voordragen. Zij hadden bezwaren omdat het te vroeg was na zijn aftreden, vijf maanden geleden.



De kogel ging begin deze week door de kerk. Over die informatie beschikte deze krant gisteren niet, toen we meldden dat Rutte nog vasthield aan Zijlstra's kandidatuur. Het is nu onduidelijk wie de opvolger van de zittende Nederlandse bewindvoerder Frank Heemskerk wordt, maar het kabinet is door het terugtrekken van Zijlstra van een groot politiek probleem verlost.



De twaalf landen waarvoor Nederland de bewindvoerder levert, willen in augustus kennisnemen van de naam van de nieuwe kandidaat. Zij nemen daar dan in september een beslissing over. Dan kan de nieuwe man of vrouw per 1 november aan de slag met beslissingen over miljardenleningen aan arme landen.