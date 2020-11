Zijn onze T-shirts gemaakt door Oeigoerse dwangarbeiders? Niemand die het zeker weet

Westerse merken profiteren van slavenar­beid Oeigoeren

2 maart China zet tienduizenden Oeigoeren in als dwangarbeiders. De Oeigoeren, die behoren tot een islamitische minderheidsgroep en vanwege hun geloof en cultuur worden ‘heropgevoed’ in kampen in de provincie Xinjiang, moeten ook elders in China werken in fabrieken die aan westerse merken leveren.