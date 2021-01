Zo zou een avondklok er (ongeveer) uit gaan zien bij ons

Volgens de NCTV is de ‘doelstelling het beperken van sociale contacten en reisbewegingen in de avonduren en het ondersteunen van de handhaafbaarheid van de coronamaatregelen’. ,,Om die reden is het tijdstip van 20.00 gekozen. De verwachting is dat men er met deze ingangstijd voor zal kiezen om thuis te blijven. Eerder op de avond is niet wenselijk aangezien dit zorgt voor extra drukte in openbaar vervoer en detailhandel.”



De NCTV merkte in het stuk nog op dat er wettelijke dekking is via de zogenoemde ‘Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag’, ofwel de Wbbbg. ,,Dit maakt het ministerie van Justitie en Veiligheid– en de commissaris van de Koning bevoegd het vertoeven in de open lucht te beperken.”



In de praktijk zou het erop neerkomen dat mensen die reizen voor werk of terugkomen van een vakantie ‘aan de hand van een officieel formulier’ zouden moeten kunnen aantonen dat ‘hij/zij een geldende reden heeft om zich op straat te bevinden’. Een werkgeversverklaring is bijvoorbeeld zo’n stuk.