Zomerscholen optie in strijd tegen onderwijsachterstanden door corona

Leerlingen van basis- en middelbare scholen en mbo’ers die door de coronacrisis achterstanden oplopen, worden mogelijk tijdens de zomervakantie bijgespijkerd. Het kabinet bekijkt of er daarvoor zomerscholen opgetuigd kunnen worden. De lessen zijn vrijwillig, omdat scholieren niet kunnen worden verplicht om in hun vakantie naar school te gaan.

Hoewel scholen nu het onderwijs digitaal of op afstand regelen, zijn leerachterstanden volgens onderwijsministers Arie Slob en Ingrid van Engelshoven ‘onontkoombaar’, schrijven zij in een brief aan de Kamer. De bewindslieden benadrukken wel dat de zomerscholen alleen een optie zijn als komende zomer de huidige maatregelen om het virus in te dammen niet meer gelden. Ook de Onderwijsraad is gevraagd advies te geven over hoe leerlingen op korte termijn hun achterstanden kunnen inlopen.

Armoede

De zorgen zijn vooral groot bij kwetsbare leerlingen, die bijvoorbeeld geen fijne thuissituatie hebben, waar geen Nederlands wordt gesproken of die opgroeien in armoede. De schatting is dat twintig procent van de kinderen die nu gebruik maakt van de noodopvang die scholen bieden, wordt opgevangen omdat zij in een kwetsbare positie zitten. Hoewel het kabinet geen compleet overzicht heeft, is duidelijk dat sommige scholen er de afgelopen weken niet of nauwelijks in zijn geslaagd om contact te krijgen met die ouders.

,,Niet alle kinderen en jongeren zijn nog in beeld en voor lang niet iedereen is al een oplossing gevonden”, aldus de ministers. Zij zeggen te verwachten dat gemeenten en scholen ieder kind in beeld brengen. Zij moeten dan met ‘maatwerk’ de kinderen te hulp schieten, door hen bijvoorbeeld in de lokale bieb een veilige en rustige lesomgeving te bieden. Niet alle gemeenten zijn daar al mee bezig.

Mbo-scholen

Voor mbo-studenten die geen veilige thuissituatie hebben, of niet beschikken over een tablet of laptop om digitaal onderwijs te kunnen volgen, mogen mbo-scholen hun deuren openen en hen begeleiden. Hiervoor geldt wel dat alle RIVM-richtlijnen moeten worden nageleefd. Als dat geen optie is, omdat studenten lang met het ov moeten reizen bijvoorbeeld, wordt er opvang in de buurt geregeld. Bij vermoedens dat een mbo’er in een acuut onveilige thuissituatie zit, moet de gemeente ingrijpen, zo hebben Slob en Van Engelshoven met hen afgesproken.