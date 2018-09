Zorgen bij overheid: Nederlander geeft digitale crimineel vrij spel

Dat blijkt uit een enquête die is opgemaakt in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van alle Nederlanders zich zorgen maakt over cybercriminaliteit. Identiteitsfraude staat daarbij hoog op het lijstje, zo’n 45 procent van alle Nederlanders vreest hiervoor. Toch heeft maar 43 procent van alle burgers antivirussoftware geïnstalleerd, en heeft minder dan een derde in de loop der jaren wachtwoorden ‘complexer gemaakt’.

Minister Ferd Grapperhaus rekent het de burgers aan. ,,Mensen hebben voor hun huis dievenklauwen, dubbele sloten en alarmen. Maar digitaal gezien, zetten ze de achterdeur open. Het is een soort goedgelovigheid alsof we nog in een eeuw leven waarin iedereen elkaar kent en zomaar bij elkaar kan binnenlopen.’’