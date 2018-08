Zorgen om cartoons nemen toe, maar PVV-leider wijkt niet

3. Hoe gevaarlijk is het?

De aanhouding van de 26-jarige Pakistaan op Den Haag Centraal toont aan dat Wilders extra risico loopt. Bij de Texaanse cartoonwedstrijd, waarbij Wilders ook aanwezig was, werden twee schutters gedood die het vuur openden op een agent. En de redactie van Charlie Hebdo - bekend van spotprenten van Mohammed - was in 2015 doelwit van terroristen.



,,In islamitische landen is Nederlands ambassadepersoneel extra alert", zegt een woordvoerder van Blok. ,,Dat heeft te maken met de veiligheid. In die landen wonen ook Nederlanders. Alle ambassades zijn op de hoogte van het regeringsstandpunt over de cartoonwedstrijd. In islamitische landen geldt extra alertheid. Naarmate de onvrede over de cartoonwedstrijd toeneemt, stijgt de alertheid."



Welke veiligheidsmaatregelen de ambassades precies nemen, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Wel zou sprake zijn van een toenemende dreiging. Er is ook bezorgdheid omdat de diensten Pakistanen in Nederland niet goed in beeld hebben.