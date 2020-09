Zorgkosten coronacrisis lopen in de miljarden

Het geld gaat onder meer naar extra testcapaciteit, meer IC-capaciteit en vaccinontwikkeling. Voor de bonus van zorgmedewerkers is in 2020 en 2021 in totaal 2,16 miljard euro beschikbaar.

Eerder heeft de regeringscoalitie besloten van dat geld dit najaar een bonus van netto 1000 euro uit te keren. In 2021 komt er een tweede bonus van netto 500 euro bij.

Het kabinet wil daarnaast het werken in de zorg aantrekkelijker maken. Zo komt er komende jaren extra geld vrij voor minder werkdruk en minder administratieve lasten.

Extra jaar geld voor jeugdzorg

In 2022 ontvangen gemeenten nog 300 miljoen euro extra voor de jeugdzorg. Hiermee verlengt het kabinet de tijdelijke extra middelen die lokale overheden afgelopen jaren hebben ontvangen als compensatie voor de extra groei in de jeugdzorg.

Verder wil het kabinet er meer in investeren dat mensen gezond blijven. In 2021 is dus 12 miljoen euro extra beschikbaar voor beschikbaar om - vooral via gemeenten en lokale organisaties - te werken aan preventie. En vanaf volgend jaar is 4,8 miljoen euro meer per jaar vrijgemaakt om het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen terug te dringen.

Tot slot: voor 2021 raamt het kabinet een zorgpremie van 123 euro per maand, oftewel 1476 euro per jaar. Dit betekent een groei van enkele euro’s per maand. Het verplicht eigen risico blijft staan op 385 euro. De zorgtoeslag wordt komend jaar verhoogd met 44 euro voor alleenstaanden en 99 euro voor meerpersoonshuishoudens.

Bron: Independer Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.