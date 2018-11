Zorgminister: Mensen, meld bijwerkingen implantaten!

Gisteren meldde het programma Radar dat ook in Nederland fabrikanten meldingen over problemen met implantaten zouden ‘verstoppen’. Daarnaast zou het volgens het tv-programma nog jaren duren voordat bijwerkingen van implantaten traceerbaar zijn via een Europese streepjescode. Ondanks de hoge risico‘s op bijwerkingen.



De zorgminister roept patiënten en artsen in reactie op de uitzending op melding te maken van problemen die ze ervaren. ,,Ik vind het heel erg belangrijk dat het meldpunt bekender wordt.’’ Want het is volgens de bewindsman moeilijk een probleem bij een implantaat te constateren als er maar één melding over binnenkomt.



Bruins: ,,Maar als je een reeks aan klachten kunt bekijken, dan zijn die te analyseren en kun je de resultaten van onderzoek weer terugkoppelen naar het publiek. Waarbij de privacy van mensen natuurlijk gewaarborgd moet blijven.’’

Sterkere informatiepositie

Het is sowieso van belang dat de informatiepositie van patiënten sterker wordt, aldus Bruins. ,,Patiënten worden steeds mondiger en speuren zelf vaak al op internet. Daar hoort bij dat informatie goed te vinden is en dat artsen ook een gesprek moeten voeren met mensen over de mogelijke bijwerkingen van implantaten.’’

Over drie jaar, in 2021, is er een Europese database met informatie over implantaten. Maar Nederland gaat hier niet op wachten. Bruins: ,,We komen met een landelijk implantatenregister. Vanaf 1 januari moet een arts vastleggen dat hij een implantaat heeft gebruikt in het patiëntendossier. Vanaf daar komen data geanonimiseerd terecht in het register. Daar kan de inspectie bij.’’

Meeste implantaten veilig