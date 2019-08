Zorgwoordvoerder VVD wordt zorgconsultant vanwege hoge werkdruk

Het Kamerwerk werd Rutte na zeven jaar te veel, laat hij weten. De lange dagen in Den Haag trokken een te grote wissel op het gezinsleven van de Groninger. Hij heeft ‘getracht een balans te vinden tussen thuis en werk. Soms lukte het, te vaak niet. Die balans wil ik veranderen’.



Dat Rutte vorig jaar getuige was van de kennelijke poging van een man om zich in de vergaderzaal van de Kamer te verhangen, heeft volgens hem geen rol gespeeld. Dat voorval heeft hij van zich af kunnen zetten.



Rutte wordt half oktober vervangen door Bart Smals. Die zit al in de Kamer om waar te nemen voor de zwangere Bente Becker, maar schuift dan door.



Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff begrijpt Rutte wel. Hij dankt hem ‘voor zijn inzet om de zorg in ons land te verbeteren en betaalbaar te houden’.