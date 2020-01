Zuivelfonds: weken nodig voor analyse stikstofcijfers

Update Nederland bevriest training Iraakse commando’s

6 januari De Nederlandse groep militaire trainers die Iraakse commando’s in Bagdad opleidt, is daar dit weekend mee gestopt. Dit is een direct gevolg van de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran na de executie van de Iraanse generaal Soleimani op het vliegveld in Bagdad. Dit heeft ministerie van Defensie laten weten.