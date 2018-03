Zwaar psychische patiënt moet nog tot 2021 'beter' worden

Oud-chauffeur Pim Fortuyn grote winnaar in Tilburg

22 maart Hans Smolders heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen in Tilburg tien zetels gewonnen met zijn Lijst Smolders Tilburg (LST). Het is een winst van vijf zetels. Daarmee is de voormalige chauffeur van Pim Fortuyn de grote winnaar in de Brabantse gemeente.