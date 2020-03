Zwangere vrouw voortdurend kop-van-jut bij inlopen abortuskliniek

Het heeft niet geholpen. Zo is bij de kliniek in Utrecht, ondanks gesprekken met gemeenten en politie, de intimidatie sindsdien niet afgenomen. Ook in Rotterdam worden bezoekers nog steeds belaagd door anti-abortus demonstranten. Er is zelfs een hardnekkig groepje vrouwen bijgekomen. In Enschede is het aantal demonstraties toegenomen. En in Amsterdam, waar voorheen geen demonstraties waren, was onlangs voor het eerst een betoging.