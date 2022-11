Groene tomatenchutney

Doe alle ingrediënten in een ruime pan. Breng het mengsel aan de kook en blijf, zolang de suiker nog niet helemaal opgelost is, regelmatig goed over de bodem van de pan roeren. Laat de chutney, zonder deksel, ongeveer een uur zachtjes pruttelen, roer geregeld. Hij moet blijven koken. De chutney wordt langzaamaan donkerder van kleur en dikt in. Steriliseer potjes en deksels en zet ze, ondersteboven, op een schone theedoek klaar. Vul de potjes, tot ongeveer ½ cm onder de rand, met de kokende chutney.



Maak de randen van de potten goed schoon en sluit ze snel af met het deksel. Zet de potjes niet op de kop, maar laat ze rustig afkoelen. Zorg dat ze niet tegen elkaar aan staan tijdens het afkoelen. Vroeger werden de potjes, na het afvullen, op de kop neergezet. Tegenwoordig zijn de deksels van een andere kwaliteit waardoor ze eerder kunnen gaan roesten, wanneer ze op de kop gezet worden.



Tijdens het afkoelen hoor je een plop van de deksels. Dit betekent dat ze goed vacuüm getrokken zijn, wat ervoor zorgt dat de chutney lang houdbaar blijft. Ter controle kun je de volledig afgekoelde deksels testen. Als je ze in kunt drukken, zijn ze niet goed vacuüm getrokken. De chutney is dan zeer zeker nog prima te eten, maar alleen minder lang houdbaar. Bewaar geopende potjes in de koelkast.