Het familierecept: Sla-met-eitje van de familie Pieterse

Liesbeth Pieterse uit Drempt groeide in de jaren ’50-’60 op. Van exotische groenten had nog nooit iemand gehoord, maar andijvie, kropsla, zuurkool en bietjes kende iedereen: niet te duur en altijd voorradig!



Het staartje van wederopbouw betekende dat het gezin Pieterse het niet breed had, in de woning boven opa en oma in Arnhem. Toch werd er elke dag goed gegeten. ,,Moeder hield van vers en lekker, dus met regelmaat stond sla-met-eitje op het menu. Ik maak het nog steeds, ook mijn man is er dol op”, zegt Liesbeth. Vlees verscheen niet dagelijks op tafel bij het gezin Pieterse. ,,Maar we kwamen niets tekort.”



Heimwee naar één tafeltraditie van destijds heeft Liesbeth niet: vla werd van hetzelfde bord gegeten als het hoofdgerecht. ,,Dat vond ik zo vies. Een toetje van een bord waar nog restjes aardappel en jus aan plakken. Verschrikkelijk.”