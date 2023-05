Koken met Marie: Aardappellasagne met lentegroenten

video Koken met Marie | Nog wat aardappels over? Maak pommes duchesse!

Je kent ze wel, die leuke toefjes die je in de supermarkt in de diepvries ziet liggen. Maar weet je dat deze heel eenvoudig zelf te maken zijn? Ik heb een recept gemaakt wat eigenlijk niet kan mislukken. En het leuke is dat je met de kruiden en specerijen eindeloos kunt variëren. Dus heb je nog wat aardappels over? Maak pommes duchesse!