Koken met Marie: Falafelrol met tahin en kruidige yoghurtsaus

Hoe maak je het?

Verwarm olijfolie in een koekenpan en bak hierin de ui en knoflook met het kerrie-, komijnpoeder, zout en peper, even aan. Bak de wortels mee tot alles gaar is. Laat tot kamertemperatuur afkoelen.



Rol het bladerdeeg, met het bakpapier, uit op een bakplaat. Smeer het deeg in met tahin. Verdeel de falafel erover en daarna de gebakken groenten. Houd, aan de lange kant, een rand van 2 centimeter vrij. Rol het deeg, over de lengte, met behulp van het bakpapier op. Zorg dat de naad naar beneden ligt. Smeer de rol in met ei en bestrooi met sesamzaad.



Bak in 20 tot 30 minuten gaar en snijd in plakken. Serveer met een schep kruidenyoghurtsaus.