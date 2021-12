Koken met Marie | Nog wat aardappels over? Maak pommes duchesse!

videoJe kent ze wel, die leuke toefjes die je in de supermarkt in de diepvries ziet liggen. Maar weet je dat deze heel eenvoudig zelf te maken zijn? Ik heb een recept gemaakt wat eigenlijk niet kan mislukken. En het leuke is dat je met de kruiden en specerijen eindeloos kunt variëren. Dus heb je nog wat aardappels over? Maak pommes duchesse!

Gebruik geen room in de puree, maar alleen boter, om ervoor te zorgen dat de toefjes stevig genoeg blijven. Als je room in je puree gebruikt, kunnen de toefjes in de oven gaan uitlopen en slap worden. Ze zijn dan niet mooi meer.

Dit bijgerecht is ideaal voor een stressvrij kerstdiner. Je kunt de toefjes eventueel al weken van te voren maken. Bak ze dan half af. Laat ze afkoelen en zet ze op een plaat naast elkaar en dek ze af. Zet de plaat in de diepvries. Zodra de toefjes helemaal bevroren zijn, kun je ze van de plaat afhalen en in een afsluitbare diepvriesbak zetten. Je kunt ze nu vlak voor gebruik, bevroren op de bakplaat zetten en in een voorverwarmde oven afbakken. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. Je kunt er zelfs voor kiezen om ze onafgebakken in te vriezen. De baktijd is dan wat langer.

Pommes Duchesse

4 personen

Ingrediënten

1 kilo aardappelen

6 eetlepels roomboter

4 teentjes knoflook

1 sjalotje

2 eidooiers

100 gram versgeraspte Parmezaanse kaas

klein bosje bieslook

bosje peterselie

grof gemalen zeezout

versgemalen zwarte peper



Bereiden

Verwarm de oven voor op 200ºC.

Kies voor dit gerecht kruimige aardappelen. Schil de aardappelen, was ze en snijd ze in gelijkmatige stukken. Kook de aardappelen in ruim water met wat zout gaar. Giet ze af en laat ze even droog stomen.

Snipper het sjalotje heel fijn. Pel de teen knoflook en hak deze zo fijn mogelijk. Smelt de boter, terwijl de aardappelen koken, in een steelpan. Voeg de sjalot en knoflook toe. Laat 3 minuten zachtjes smoren. Let erop dat de boter niet gaat kleuren. Zet het vuur uit.

Doe de aardappelen in de pureeknijper. Ik gebruik voor dit recept een pureeknijper in plaats van een stamper, omdat de puree veel luchtiger wordt als deze door de pureeknijper gaat. Druk de aardappelen door de pureeknijper boven een kom. Hak de peterselie fijn en knip de bieslook in smalle ringetjes. Voeg de Parmezaanse kaas, groene kruiden en knoflookboter toe aan de aardappelen. Schep alles luchtig door elkaar en breng de puree op smaak met versgemalen zwarte peper en grof zeezout. Laat de puree iets afkoelen en voeg dan de eidooiers toe. Meng ook deze goed door de aardappelen.

Doe een grof stervormig spuitmondje in een spuitzak en vul deze met de aardappelpuree. Bekleed een grote bakplaat met bakpapier en spuit hierop mooie toefjes. Spuit de toefjes vlak naast elkaar, maar zorg dat ze elkaar niet raken, dan blijven de toefjes het mooist. Bak de toefjes in het midden van de oven in ongeveer 15 minuten goudbruin.

Kijk hieronder alle vorige afleveringen van Koken met Marie!

Volledig scherm Koken met Marie: Pommes duchesse. © Videostill DG