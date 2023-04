Koken met Marie: Ovengebakken toetje met appel, bosbes en tijm

Dit nagerecht is eigenlijk een soort gebakken pudding en heeft een verrassende smaak door het gebruik van verse tijm en citroen. Het kan ook in éénpersoonschaaltjes gemaakt worden.

Wat heb je hiervoor nodig? Ovenschaal met een doorsnee van ongeveer 26 cm

1 appel

100 gram bosbessen (vers of diepvries)

3 eieren

80 gram volkoren havermout

50 gram (volkoren) tarwebloem

300 ml melk

1 biologische citroen

4 eetlepels vloeibare honing

6 takjes tijm, gerist

Snufje zout

30 gram amandelschaafsel

Hoe maak je het?

Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.

Was de citroen, droog hem af en rasp de schil van de citroen. Alleen de gele schil raspen, het wit smaakt bitter. Was de appels, schil ze niet en snijd ze in vieren. Haal het klokhuis eruit. Snijd elk partje appel in lange plakjes van ongeveer een halve centimeter dik. Besprenkel de appelschijfjes, aan beide kanten, met het citroensap.

Doe de melk met de helft van de tijmblaadjes en drie eetlepels honing in een steelpannetje. Verwarm dit, al roerend, tot de honing in de melk is opgelost. Laat de melk niet te warm worden. Haal de pan, als de honing is opgelost, van het vuur. Roer de bosbessen door de melk. Laat de melk afkoelen, de smaak van de tijm trekt nu langzaam in de melk.

Klop de eieren, met een snufje zout en een eetlepel honing, luchtig. Meng de havermout en bloem en de geraspte citroenschil er doorheen. Spatel de afgekoelde melk erdoor. Vet een ovenschaal goed in. Giet het beslag in de vorm. Druk de schijfjes appel in een mooi patroon in het beslag en strooi de rest van de tijm erover. Strooi er amandelschaafsel over.

Bak de pudding in 30 à 40 minuten gaar en goudbruin in de voorverwarmde oven. Het nagerecht is klaar als het terug veert als je er lichtjes op drukt. Dit toetje kan zowel warm als koud geserveerd worden. Serveer er ook eens een bolletje ijs naast.

