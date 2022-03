1200 AS Roma-supporters mogen Arnhemse binnenstad niet in: ontmoetingsplek aan Rijnkade

Voor de thuiswedstrijd van Vitesse tegen Rapid Wien liep het daar uit de hand in de Arnhemse binnenstad. ,,Klopt, en daar hebben we van geleerd. Daarom hebben we het meetingpoint voor de Italiaanse supporters verplaatst naar de Rijnkade”, aldus Marcouch.

AS Roma is de club van het volk. De supporters komen voornamelijk uit arbeiderswijken in Rome, in tegenstelling tot die van Lazio Roma. Zij komen uit zowel de hoofdstad als de provincie Lazio. Een deel van de aanhang van AS Roma bestaat uit mensen met uiterst rechtse opvattingen.