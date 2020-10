14-jarige overlijdt bij ernstig ongeluk in Veluws dorp

Gereanimeerd

Het slachtoffer werd op straat gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. De fietser is op de plek van het ongeval aan de opgelopen verwondingen bezweken. Details over de identiteit van het slachtoffer kan de politie op dit moment nog niet geven.



De betrokken auto raakte door het ongeluk flink beschadigd. Op foto's is te zien dat er een enorme deuk in de voorruit van het voertuig zit. De Zwolseweg is voorlopig afgesloten voor onderzoek.