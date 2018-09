17-jarige jongen aangehouden voor zedenzaak Empe

De 17-jarige jongen is ingesloten voor nader verhoor.

Hij zou zaterdag twee jongere kinderen hebben weggelokt vanaf het schoolplein van de openbare basisschool J.H. Isings, aan de Emperweg, midden in het nog geen 700 inwoners tellende dorp. De jongens zouden zijn meegenomen naar een speelbosje op een paar honderd meter afstand van de school.

Schoolbos

Het bosje met een survivalparcours staat in Empe ook wel bekend als het 'schoolbos'. Daar zouden onzedelijke handelingen zijn uitgevoerd. De politie wil verder niets over het zedenincident kwijt, zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast. In een eerdere Burgernet-melding liet de politie weten dat de verdachte zaterdag groene kleding droeg, met een fietshelm en zich verplaatste met een mountainbike. Daarbij werd nog een leeftijd van 18 jaar genoemd.