19-jarige de cel in om misbruik van vriendin van zijn buurmeisje: ‘Ze werd wakker terwijl hij met haar bezig was’

Dat blijkt vandaag uit het vonnis van de rechtbank in Zutphen. De 19-jarige L.V. kwam tijdens het stappen in de nacht van 19 april 2019 zijn buurmeisje en haar 17-jarige vriendin tegen. Aan het eind van de stapavond ging zijn buurmeisje bij haar vriendin slapen. Omdat V. zijn huissleutel kwijt was, vroeg hij of hij mee kon.

‘Stop, niet doen!’

Eenmaal in bed werd het buurmeisje wakker toen ze haar vriendin ‘stop, niet doen!’ hoorde zeggen tegen V. De rechtbank acht bewezen dat hij haar seksueel misbruikte terwijl ze lag te slapen.



De man, die in hetzelfde bed als het meisje lag, liet zich leiden door zijn eigen lustgevoelens en had daarbij geen oog voor het slachtoffer. Dit ernstige feit heeft haar aangegrepen, bleek tijdens de zitting, aldus de rechtbank.

Autistische stoornis

Tegen de man was anderhalf jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk geëist. De rechtbank houdt rekening met het feit dat hij een autistische stoornis heeft. Bovendien is hij nog jong, stond hij niet eerder voor de rechter vanwege een dergelijk zedendelict en dateert de zaak van bijna twee jaar terug.



Naast de straf moet V. het slachtoffer een schadevergoeding van ruim 3600 euro betalen. Het grootste deel hiervan is smartengeld.

