5 tips voor een opgeruimd huis van een moeder van 5 kinderen die nooit hoeft op te ruimen

Tip 1: Begin met kleine projecten

Mensen hebben als ze beginnen met opruimen of minimaliseren de neiging om gelijk het grootste struikelblok aan te pakken, bijvoorbeeld de bomvolle zolder. Het is beter om met kleine projecten te beginnen die je ook snel kunt afronden. Neem bijvoorbeeld de keukenla. Kieper hem leeg op tafel en beoordeel als taxateur wat je wil houden en wat je vaak gebruikt en wat je weg kunt doen. Spullen kunnen onderverdeeld worden in vijf groepen: houden; houden op een andere plek; weggeven of verkopen; repareren of hergebruiken; weggooien.