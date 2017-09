Staken, juf of meester? Hier is je handleiding

NIJMEGEN - Duizenden juffen en meesters staan voor de keus of ze op 5 oktober meedoen aan een landelijke staking in het basisonderwijs. Een handleiding voor de staker.

1. Voor wie is de staking?

De vakbonden AOB, CNV Onderwijs, FNV Overheid en Federatie van Onderwijsvakorganisaties roepen alle leraren in het basis- en het speciaal onderwijs op om op 5 oktober de hele dag het werk neer te leggen. Ook ondersteunend personeel dat uit solidariteit wil staken, kan dat doen.

2. Wat moet je doen als je wilt staken?

Wie wil meedoen aan een staking en 5 oktober is ingeroosterd, moet dat zo snel mogelijk melden aan zijn leidinggevende. Leden van de vakbond kunnen een beroep doen op een vergoeding uit de stakingskas, want wie staakt, hoeft geen loon uitbetaald te krijgen. De vergoeding verschilt per vakbond. Mogelijk betalen schoolbesturen de lonen wel door, omdat ze achter de acties staan. Wie niet is ingeroosterd, bijvoorbeeld omdat de donderdag een vaste vrije dag is, en wel wil staken, hoeft dat niet te melden bij de leidinggevende.

3. Kunnen leraren die niet lid zijn van de vakbond ook staken?

Stakingsrecht geldt voor iedereen, dus ook voor wie geen vakbondslid is. Het enige verschil is dat er voor deze mensen geen rechtsbijstand vanuit de vakbond is en dat ze geen beroep kunnen doen op de stakingskas.

4. Wat als de school de staking verbiedt?

Als een staking is uitgeroepen door een vakbond, hoeft niemand toestemming te geven om mee te mogen doen aan een staking, maar vakbond AOB adviseert leden wel om voorzichtig om te gaan met een verbod. Een tijdelijke aanstelling kan bijvoorbeeld een reden zijn voor iemand om niet mee te doen aan de staking.

5. Wat doe je op de dag van de staking?

Het staat elke deelnemer vrij om een invulling voor de dag te kiezen. Er wordt op 5 oktober een manifestatie voor leraren in het Zuiderpark in Den Haag gehouden, maar het is niet verplicht om daar bij te zijn. Wie thuis wil blijven, kan dat ook doen, maar om een stakingsvergoeding te krijgen, moet actief zijn en zich registreren. Dat kan niet digitaal vanaf de bank.

6. Is een staking reden voor ontslag?

Nee, mits de staking is uitgeroepen door de vakbond en de rechtbank de staking niet heeft verboden.

7. Krijg je doorbetaald als je niet staakt?

Als de staking door de vakbond is uitgeroepen en dus georganiseerd is, hoeven werkgevers geen loon te betalen. Dat geldt ook voor degenen die niet achter de staking staan en willen werken, omdat zij zullen profiteren van de effecten van de staking.

8. Wie regelt de opvang van de kinderen op 5 oktober?

Sectororganisatie PO Raad adviseert ouders om hun kinderen thuis te houden, maar ouders en schoolbesturen zijn samen verantwoordelijk voor de opvang van de kinderen. Vermoedelijk zal de situatie op 5 oktober vergelijkbaar zijn met die van de prikactie op 27 juni. Toen werd ouders ook gevraagd om zelf opvang te regelen, maar scholen boden zelf ook (externe) opvang aan.