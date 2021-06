Actiegroep achter gewelddadige protestmars in Barneveld komt zaterdag naar Apeldoorn

Op zaterdag 8 mei liep een protestmars van Police for Freedom daar namelijk compleet uit de klauwen. Omdat ze het centrum van het kippendorp niet in mochten, keerde een deel van de demonstranten zich tegen de politie. Zo’n vijftig tot tachtig met stokken en stalen pijpen gewapende actievoerders, veelal onherkenbaar door capuchons, maskers en sjaals, gingen de confrontatie met de ME aan.

Verboden

De gemeente Barneveld en de politie werden overrompeld door de protestmars van Police for Freedom. Zij hield de tocht zo lang mogelijk geheim en gaf de locatie en het tijdstip pas op het laatst aan de achterban prijs om een verbod te voorkomen; Nijmegen had de protestactie eerder verboden.



In Apeldoorn heeft de actiegroep, die strijdt voor het behoud van grondrechten, zich wel netjes op tijd gemeld. En aangezien demonstreren een grondrecht is, kan burgemeester Ton Heerts ze ook niet zomaar weigeren. Hij heeft in principe en binnen de voorwaarden toestemming gegeven voor de demonstratie, meldt de gemeente.



‘Een organisator moet er altijd voor zorgen dat de veiligheid, de ordelijkheid en de gezondheid niet in het gedrang komen. Omdat er nog steeds sprake is van een pandemie, is de organisator ook verantwoordelijk voor het naleven van de geldende coronamaatregelen door de deelnemers van de mars', aldus de gemeente, die aangeeft samen met de politie en organisatie voorbereidingen getroffen te hebben om het voor iedereen veilig en rustig te laten verlopen.