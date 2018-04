Actievoerders willen dieren weghalen uit Oostvaardersplassen: '150 trailers staan klaar'

Grote grazers zelf weghalen uit de Oostvaardersplassen. Dat is het nieuwste plan van actievoerder Maacha Vrolijk. Binnen een mum van tijd heeft ze naar eigen zeggen zo'n 150 trailers gevonden om de dieren uit het gebied te halen. De kritiek vanuit haar eigen achterban op Facebook laat haar koud. ,,We kunnen niet anders dan ze weg te halen.’’

Vrolijk is het stadium van overleggen en vreedzaam demonstreren voorbij. Samen met vier grote actiegroepen werkt ze aan een plan de campagne. Het is haar ernst. ,,Dagelijks worden 30 dieren doodgeschoten. Als we nog een maand wachten, zijn ze allemaal dood.’’

Lees ook PREMIUM Met volle maag dood bij voerplek in Oostvaardersplassen Lees meer

Tot op heden heeft Vrolijk rond de Oostvaardersplassen altijd gedaan wat ze aankondigde via social media. Zij was in februari een van de eersten die met een grote bijvoeractie aandacht vroeg voor de grote grazers. Sindsdien roert ze zich veelvuldig op dit vlak. Ze hoopt binnen een week de boel dusdanig georganiseerd te hebben dat ze de dieren uit het gebied kan halen.

Stress

Criticasters ontraden haar de actie ten zeerste. Omdat het de dieren extra stress oplevert en wellicht de dood injaagt waar Vrolijk ze juist van wil redden, maar ook omdat juridisch weleens een heikele kwestie is. Ze hoont de kritiek weg. ,,Ik heb liever spijt van iets wat ik heb geprobeerd dan dat ik achteraf spijt heb dat ik het niet heb geprobeerd’’

Mocht de 'reddingsactie' daadwerkelijk doorgaan, dan zijn de actievoerders in overtreding. Wilde dieren zijn niemands eigendom, maar dat betekent niet dat je ze je zomaar mag toe-eigenen, zegt woordvoerder Joke Bijl van Staatsbosbeheer. Daarom geldt voor de Oostvaardersplassen dat het 'verboden gebied is voor onbevoegden' (artikel 4.61 Wetboek van Strafrecht). Bijl vraagt zich bovendien af hoe de initiatiefnemers het weghalen van de grazers praktisch voor zich zien.

Vrolijk wil de grote grazers 'gestructureerd en rustig' weghalen uit het veelbesproken natuurgebied tussen Lelystad en Almere. Wat ze met de dieren gaat doen als ze voldoende drijvers heeft gevonden? ,,Er is genoeg animo. Wat we kunnen herplaatsen, herplaatsen we. Zo heel veel heckrunderen zijn er al niet meer. De edelherten zijn wel een punt van zorg. Die hebben snel stress, maar ik weet dat ze in Duitsland staan te springen om herten’’

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Op Facebook kondigde Maacha Vrolijk haar actie aan. © Screenshot Facebook

Veiligheid

Bij Staatsbosbeheer, de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad is de oproep voor de 'reddingsactie' bekend. De provincie kan op dit moment weinig doen, zegt woordvoerder Anne de Vries. ,,Wij hebben gedaan wat we kunnen, zoals besluiten tot bijvoeren. Daarnaast loopt nu een democratisch proces op weg naar eventueel nieuw beleid in de Oostvaardersplassen. We wachten nu op het rapport van de commissie Van Geel. Als mensen daar het geduld niet voor kunnen opbrengen en zelf in actie komen, dan gaat het over orde en veiligheid. Dat hoort bij de burgemeester van Lelystad.’’