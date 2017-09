Ad en zijn vrouw winnen samen bijna twee ton

Ad Hartman en zijn echtgenote ontvangen dit geldbedrag omdat Rob uit Bergen dat bedrag zondagavond in de Miljoenenjacht-finale op televisie won. Een Postcode Loterij-deelnemer wint hetzelfde bedrag thuis.



Ad uit Nunspeet was dit keer de gelukkige. Zijn buren én zijn vrouw winnen met hem mee. Iedereen die met postcode 8072 CS meespeelt met de Postcode Loterij, verdeelt met elkaar ditzelfde bedrag. Naast Ad en zijn echtgenote zijn dat vier inwoners aan de Astridlaan in Nunspeet. Zij winnen bedragen variërend van 27.500 tot 55.000 euro, afhankelijk van het aantal loten waarmee zij meespelen.