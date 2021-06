Advies na grote brand bij Veluwse producent zwembaden: laat vee voorlopig niet in de wei grazen

Op dit moment wordt onderzocht of er bij de brand gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Zolang de uitslag van de tests nog niet bekend is, krijgen veehouders in de omgeving van Oldebroek het advies om hun dieren binnen te halen of te laten.



Ook adviseert de gemeente om hooi voorlopig niet binnen te halen en niet uit eigen tuin te oogsten totdat de uitslagen bekend zijn. De resultaten worden op korte termijn verwacht.