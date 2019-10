‘Afvalman’ Richard (57) krijgt massaal bijval: ‘Als ik geen gratie krijg, ben ik weg’

Van Vliet hangt een celstraf van twee dagen boven het hoofd, omdat hij weigert een boete van 50 euro te betalen voor het ‘illegaal dumpen van afval’ in een openbare vuilnisbak in Epe.



Dat is namelijk in strijd met de lokale afvalstoffenverordening, zo kreeg Richard te horen van de agent die hem op de bon slingerde. Van Vliet vindt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en houdt daarom voet bij stuk: hij betaalt niet. Het gevolg is dat hij mogelijk de cel in moet.



Nadat Richard's verhaal afgelopen zondag viraal ging, is de Tubbergenaar naar eigen zeggen overspoeld met reacties. ,,Ik word in mijn woonplaats zelfs herkend op straat’’, vertelt hij. ,,Vooral jongelui vinden het blijkbaar geweldig.



‘Kom op, Richard!’ roepen ze.’’ Ook op sociale media zoals Facebook en Twitter kreeg Van Vliet massaal bijval. Het overgrote deel van de reageerders vindt het onzin dat Richard is bestraft voor het dumpen van rommel in een openbare vuilnisbak.