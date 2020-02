Airport Weeze is een veel fijner vliegveld dan Schiphol of Eindhoven Airport

Jouw meningAirport Weeze was jaren terug hét voordelige alternatief voor Schiphol. Nu telt het kleine vliegveld nog maar drie toestellen van Ryanair en is er de concurrentie van Eindhoven Airport. In 2010 telde Airport Weeze maar liefst 2,9 miljoen passagiers, vorig jaar waren dat er 1,2 miljoen en moet er geld bij. Is vliegen vanaf Weeze binnenkort verleden tijd?