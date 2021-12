Alerte Picnic-medewerker redt leven van trucker bij distributiecentrum in Apeldoorn

Het ging rond 09.45 uur mis aan de Ecofactorij in Apeldoorn, waar een distributiecentrum van de bezorggigant is gelegen. Er werden meerdere ambulances en een traumahelikopter opgeroepen.



De politie meldde in eerste instantie dat het om een ongeval ging, maar daar is volgens Picnic geen sprake van.

,,,Het gaat om een chauffeur van een externe leverancier. Die werd plots onwel”, zo laat een woordvoerder van Picnic weten.



,,Een medewerker heeft vervolgens direct een AED gepakt en is begonnen met reanimeren. Binnen vijf minuten was er een ambulance. Zij hebben het toen overgenomen.”



Volgens Picnic was de reanimatie succesvol en is dus het leven van de man gered. Het slachtoffer is vervolgens naar ziekenhuis in Arnhem gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is niet bekend.