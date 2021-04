Alerte vrouw laat ‘PostNL-bezorger’ in de val lopen

De politie van Leusden en Woudenberg deelt via Facebook een compliment uit aan de vrouw die geen moment twijfelde toen de bezorger aan de deur stond. De vrouw nam eerder al contact op met de bank vanwege een zogeheten phising-truc.



Ze werd per sms om haar bankgegevens gevraagd en vertrouwde dit niet. Een bankmedewerker adviseerde haar de politie te bellen wanneer er onbekende personen aan haar deur zouden verschijnen.



Toen de vrouw nog diezelfde avond bezoek kreeg van de PostNL-bezorger, schakelde zij de politie in. De zogenaamde bezorger werd aangehouden, bleek niet te werken bij PostNL en heeft volgens de politie mogelijk meerdere misdrijven op zijn naam staan.